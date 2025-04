“Escric el que m’agrada llegir”

El periodista i escriptor barceloní Xavier Bosch (1967) torna fidel a la seua cita biennal amb Sant Jordi des de fa més d’una dècada amb una nova novel·la, Diagonal Manhattan (Columna, en castellà a Destino), que ahir va presentar a la llibreria Caselles de Lleida. Bosch narra una història de creixement personal i professional d’una jove de 21 anys emmarcada en el món de la publicitat a finals dels anys 80, a cavall de Barcelona i Nova York. “Aquella Barcelona preolímpica era la tercera potència mundial en creativitat publicitària, només al darrere de Nova York i Londres”, va explicar l’autor a SEGRE poc abans de la presentació.

Si fa dos anys se’n va anar a París en el seu anterior títol, 32 de març, ara envia a una agència de publicitat a Manhattan la protagonista, la jove Edda Leveroni, filla d’un publicista d’èxit de Barcelona. “M’agrada viatjar, i llegir novel·les és la manera més barata de recórrer els racons del món”, va comentar Bosch, per a qui “París és la millor ciutat del món i Nova York, la capital del món”. En la seua nova novel·la, l’escriptor juga amb els contrastos entre Barcelona i Nova York, entre una gran i famosa agència publicitària novaiorquesa en la qual la majoria són dones i una agència barcelonina on dominen els homes, entre les cases baixes d’una ciutat i els gratacels de l’altra... “en un viatge iniciàtic de recerca de la felicitat en el qual apareixen el negoci, l’ambició, el poder en una ciutat dura i individualista com Nova York, i també el descobriment emocional i sexual”, va afegir l’autor. Bosch va reconèixer que “ja vaig deixar enrere les històries negres, amb assassinats, ara em centro en les emocions, escric històries que m’agradaria llegir, i fins ara m’ha anat molt bé”.

“Triomfar per Sant Jordi no és un objectiu sinó una conseqüència”

El 2023 va ser el rei de les vendes de Sant Jordi amb la novel·la 32 de març, i dos anys abans ja va arribar també a dalt de tot del podi de la diada amb l’anterior,La dona de la seva vida. Com que no hi ha dos sense tres, Diagonal Manhattan fa olor del best-seller de la jornada, però Xavier Bosch no s’ho pren com una competició. “Crec que cap escriptor no veu els altres com rivals a batre, cadascú tria i hi ha lectors per a tothom”, va afirmar. Va assegurar que triomfar per Sant Jordi “no és un objectiu, sinó una conseqüència” d’una història que agrada.