Bruce Springsteen publica set àlbums inèdits gravats entre els anys 1983 i 2018

L’artista nord-americà Bruce Springsteen publica 'Tracks II: The Lost Albums', set àlbums inèdits gravats entre els anys 1983 i 2018 amb un total de 83 cançons. 'The Lost Albums' veurà la llum el proper 27 de juny però ve avançat pel senzill 'Rain in the river', que ja està disponible. Els discos es poden adquirir en una caixa d’edició limitada amb 9 vinils o 7 CD.

Concretament, aquesta caixa inèdita inclou una banda sonora per a una pel·lícula que mai es va fer al disc 'Faithless', música 'country' amb 'pedal steel' a 'Somewhere North of Nashville', històries frontereres a 'Inyo', el so d’orquestra noir de mitjans de segle a 'Twilight Hours', exploracions lo-fi de l’època entre els mítics discos 'Nebraska' i 'Born in the U.S.A.' a 'LA Garage Sessions '83' i tot el material que no va veure la llum fins ara de 'Streets of Philadelphia Sessions'.

"The Lost Albums' eren discos complets, alguns d’ells fins i tot fins el punt de ser barrejats i no publicat. He tocat aquesta música per a mi i sovint per a amics íntims durant anys", explica el propi Springsteen en la introducció dels discos. Així, cada treball tindrà el seu propi disseny, amb un llibret enquadernat en tela de 100 pàgines, fotos d’arxiu i inclourà notes sobre cada àlbum de l’assagista Erik Flannigan.