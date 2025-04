L’Audiència d’Osca tomba els recursos per l’art en litigi

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Tot just una setmana després que el monestir de Sixena reobrís les portes amb gran desplegament institucional i mediàtic després de més de dos anys i mig tancat per la restauració de l’edifici –i amb les 44 obres del Museu de Lleida traslladades el 2017 guardades tot aquest temps en un magatzem–, la pinacoteca lleidatana va rebre ahir noves notícies sobre l’altre front del litigi de l’art amb Aragó, el de les 111 obres enviades de forma provisional al Museu Diocesà de Barbastre fa quatre anys. I com no podia ser d’altra manera, nou revés en aquest etern enfrontament judicial que dura dècades. Així, en una sentència datada dilluns passat, l’Audiència d’Osca va desestimar els recursos d’apel·lació presentats per la Generalitat, el Consorci del Museu de Lleida i el bisbat de Lleida contra la sentència del jutjat de Barbastre número 1 del 10 de desembre del 2019 que ordenava la “devolució immediata” de les 111 obres d’art a les 42 parròquies aragoneses pertanyents des de mitjans dels anys 90 a la diòcesi de Barbastre-Montsó.

L’Audiència va condemnar a més la Generalitat al pagament de les costes per la interposició del recurs, mentre que va estimar en part els del Consorci i el bisbat alliberant-los almenys d’aquest pagament.

En una àmplia sentència de més de 85 pàgines, l’Audiència provincial oscenca desgrana tots i cada un dels motius al·legats per cadascun dels recurrents per acabar acabant en la desestimació dels recursos.

Així, per exemple, els magistrats del tribunal entenen que “ha quedat acreditat el domini originari dels béns per part de les parròquies” aragoneses. I ho justifiquen: “No perquè així ho reconegui cap resolució canònica, sinó pel reconeixement de la mateixa part demandada”, ja que afegeixen sobre això que “si es pretén que el bisbat de Lérida (sic) ha adquirit el domini dels béns mitjançant permuta, compravenda o donació amb les parròquies demandants, necessàriament les esmentades parròquies havien de ser les propietàries originàries dels béns”.

El tribunal recorda així mateix la declaració del que va ser bisbe de Lleida entre 2008 i 2015, Joan Piris, quan l’octubre del 2010 –juntament amb el llavors homòleg seu a Barbastre, Alfonso Milián– va reconèixer que la propietat de l’art corresponia a les parròquies aragoneses, recolzant així la sentència del mes anterior d’un jutjat de Lleida en el mateix sentit.

Quatre trameses al cap de tres anys de la polèmica operació Sixena

El desmantellament de la tan sovint esgrimida unitat de la col·lecció d’art del Museu de Lleida va viure el seu últim capítol a començaments del 2021, quan encara estava fresca la indignació i tristesa per la polèmica operació Sixena del desembre del 2017. Si llavors les 44 obres d’art van partir cap al monestir oscenc amb nocturnitat i entrada inclosa de la Guàrdia Civil al museu, en plena aplicació del 155 a la Generalitat, fa quatre anys l’execució provisional de la sentència de Barbastre –els recursos de la qual ara ha tombat l’Audiència d’Osca– es va complir sense forces policials ni manifestacions, gairebé en silenci. El 15 i el 22 de febrer del 2021 es van traslladar en camionetes 28 obres que Lleida sempre va reconèixer que conservava en dipòsit. El 5 de març van partir cap a Barbastre 42 obres més del litigi i, cinc dies després, van viatjar els últims lots, mentre unes 300 persones les van acomiadar concentrades a la plaça de davant del Museu de Lleida.