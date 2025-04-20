MÚSICA
El Festival de Pasqua de Cervera suma vora 2.000 espectadors
La Cobla Sant Jordi va clausurar ahir el certamen al paranimf de la Universitat
El Festival de Pasqua va tancar ahir l’edició número 15 amb èxit de públic, prop de 2.000 espectadors. Enguany van programar un total d’onze produccions que es van concretar en quinze concerts des del passat 10 d’abril. L’organització va destacar que aquestes xifres, similars a les de l’any passat, “demostren la bona salut del certamen i l’interès del públic per la música clàssica catalana”. De manera que es manté el creixement sostingut després de la pandèmia. Aquesta edició estava dedicada al compositor Juli Garreta en el 150 aniversari del seu naixement. Va destacar per les seues composicions de música simfònica, de cambra i sardanes.
Per tancar el Festival de Pasqua, el paranimf de la Universitat va acollir ahir a la nit el concert Del Modernisme de Garreta a la cobla del segle XXI, a càrrec de la Cobla Sant Jordi i sota la direcció de Miquel Massana. Van interpretar música de Juli Garreta i altres compositors actuals com Xavier Pagès-Corella i Albert Guinovart. Al matí es van celebrar dos concerts de proximitat: El violoncel de Garreta a l’Auditori Municipal, amb Romain Garioud al violoncel i Daniel Blanch al piano; i Essències a la Casa Sabater, amb la formació de vent Quintet SenArts. Abans del concert de clausura també es va projectar el documental Conxita Badia no existeix a l’Auditori Municipal, en commemoració del 50è aniversari de la mort de la soprano i pianista.
El Festival de Pasqua és l’únic dedicat íntegrament a la música clàssica catalana. Des de la seua creació, el seu objectiu ha estat atansar aquesta música i el patrimoni a tothom. El director artístic, Jordi Armengol, va confiar que el certamen hagi servit per “posar en relleu la música catalana” i va animar els programadors a creure-hi. El festival també promou música de nova creació. Aquest any, el compositor Carles Marigó va estrenar dos obres.
Cal recordar que, després que el 2024 l’alcalde, Jan Pomés, posés en dubte la continuïtat del festival per falta de recursos, enguany la Generalitat ha incrementat un 10% la seua aportació finançant el 60% de l’esdeveniment. L’ajuntament va avançar que, de cara a l’any que ve, vol augmentar el pressupost del festival i que passi de 80.000 a 100.000 euros.