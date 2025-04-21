El bisbe de Lleida destaca que el papa Francesc ha estat "un signe viu de misericòrdia, proximitat i renovació"
Giménez lloa "la seva denúncia profètica de les injustícies i la seva voluntat ferma de posar els pobres al centre"
El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, ha expressat aquest dilluns una "gran tristesa" per la mort del papa Francesc, a qui ha definit com un "signe viu de misericòrdia, proximitat i renovació per a tota l'Església i per al món". En un article, Giménez ha afirmat que el primer papa llatinoamericà ha deixat "un llegat inesborrable" i que la seva manera de ser, "humil, senzilla i profundament evangèlica, ha tocat el cor dels creients i no-creients d'arreu del món". Segons el bisbe lleidatà, "el seu somriure, la seva paraula clara, la seva denúncia profètica de les injustícies i la seva voluntat ferma de posar els pobres al centre del camí cristià han estat una llum enmig de les tenebres del nostre temps".