SANT
“La literatura des de Ponent, en plena eufòria”
El tradicional esmorzar literari de Pagès Editors reuneix prop de mig centenar d’autors i col·laboradors de l’editorial. El poeta Jordi Pàmias va celebrar la diada per partida doble: el seu sant i la seua primera novel·la
La diada de Sant Jordi a Lleida va arrancar a primera hora amb una cita que ja és tradició, l’esmorzar literari organitzat per Pagès Editors, que va tornar a reunir prop de mig centenar d’autors i col·laboradors per agafar forces de cara a la jornada de firmes davant dels lectors. A aquest acte també van assistir l’alcalde, Fèlix Larrosa; la regidora de Cultura, Pilar Bosch; i el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín. Larrosa va aprofitar per reiterar que la Paeria impulsarà la recuperació del xalet noucentista dels Camps Elisis com a espai de lectura i lleure i va recordar també el projecte en marxa de la nova biblioteca a Joc de la Bola. Per la seua part, l’escriptor Francesc Baena es va encarregar aquest any de llegir la glossa de la diada, mentre que la directora de Pagès Editors, Eulàlia Pagès, va mostrar la seua “gran alegria perquè la literatura catalana i escrita des de Ponent està en plena eufòria”. Va assegurar en aquest sentit que aquest 2025 és “un dels anys amb més novetats d’escriptors de Lleida”. La jornada va arrancar de forma especial per a un dels autors, Jordi Pàmias, que va rebre la felicitació no només pel sant sinó pel seu debut novel·lístic amb La claror de la neu. El poeta de Guissona de 87 anys, amb una extensa trajectòria literària a l’esquena, ha revisat a fons “una novel·la que vaig començar a escriure a mitjans dels 90 i que em fa molt feliç poder estrenar per fi”. La lleidatana Marta Alòs, que es va preparar per a una intensa diada de firmes de la seua tercera novel·la negra, Culpables, va instar la ciutadania a ajudar el sector. “S’estan tancant llibreries i, més enllà d’avui, cal comprar llibres tot l’any”, va reclamar.