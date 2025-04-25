ART
Premien a Berlín un film del lleidatà Albert Bayona
La peça experimental ‘Framed Triggers’, sorgida del Centre d’Art La Panera. Va ser distingida també a Rússia i a Suècia
La peça audiovisual Framed Triggers, de l’artista lleidatà Albert Bayona, acaba de ser elegida guanyadora de l’última edició dels Berlin Motion Picture Awards, un festival de periodicitat mensual online i anual en viu, obert a creadors i realitzadors audiovisuals de tot el món. Aquesta creació experimental va sorgir del projecte Framed Triggers de l’artista lleidatà House of Polymath (José R. Madrid Alonso), i particularment del banc de sons que va anar alimentant-se per part dels visitants de l’exposició Afectes sònics al Centre d’Art La Panera de Lleida el 2023.
Bayona i el bateria i percussionista Antonio Miyagi Torres van crear llavors una peça audiovisual que reflectia la capacitat del so de convertir-se en un detonant psicològic. La van presentar en directe el setembre d’aquell any, en el marc de les activitats del vint aniversari de la Panera, convertint aquella performance en un film experimental que el desembre del 2023 ja va ser guardonat en el certamen internacional que organitza l’Institut Rus de Cine i Arts Escèniques i també l’Acadèmia Sueca del Cine. Ara ha estat aquest festival de Berlín, en la categoria de millor cinta experimental de la temporada, cosa que suposarà també la pròxima exhibició en una sala de la capital alemanya a la gala anual del certamen.