PATRIMONI
El Museu Tàrrega Urgell estrena un retaule gòtic de Ramon de Mur
Un minut de silenci per Xavier Garcia
El Museu Tàrrega Urgell va presentar ahir una obra d’art destacada incorporada a la col·lecció: un compartiment d’un retaule gòtic de Ramon de Mur, del 1430. Es tracta de la peça titulada Exorcisme de la princesa Sofia davant el cos de Sant Antoni Abat. El departament de Cultura la va adquirir l’any passat a un antiquari per 50.000 euros i l’ha cedit a l’equipament de Tàrrega per la vinculació del seu autor amb la ciutat. La peça, en fusta policromada, s’exhibeix a la sala permanent Tragèdia al Call - Tàrrega 1348 al costat d’un altre compartiment del mateix retaule que el museu va incorporar el 2018, també després de l’adquisició de la Generalitat l’any anterior. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar que és “una obra d’art molt important a nivell de país d’un gran artista del segle XV i amb moltes possibilitats de ser pintada a Tàrrega”, on Ramon de Mur va desenvolupar bona part de la seua trajectòria professional. Pijuan va agrair les dos cessions.
Sònia Blasco, cap del Servei de Museus, va explicar que el retaule, que forma part de la Col·lecció Nacional d’Art i la Generalitat, va ser adquirit després que Jaume Espinagosa (exdirector del Museu Tàrrega Urgell) i l’historiador de l’art Albert Velasco els informessin de la peça i de la seua importància. Ramon de Mur està considerat un dels mestres més rellevants del gòtic internacional de la Catalunya Nova. El seu treball més cèlebre és el retaule de l’església de Santa Maria de Guimerà. La presentació va obrir un cicle de xarrades sobre els exorcismes en la història de l’art amb una conferència a càrrec d’Albert Velasco sobre l’obra de Ramon de Mur. Prèviament, es va fer un minut de silenci en memòria de Xavier Garcia.