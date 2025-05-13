MÚSICA
Tres grans concerts de piano a l’Auditori per commemorar l’Any Viñes
L’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida ha programat durant aquest mes tres grans concerts de piano, en el marc dels actes de celebració de l’Any Viñes, que commemora el 150 aniversari del naixement del músic i compositor lleidatà. La pianista russonord-americana Olga Kern protagonitzarà el primer concert, previst per a aquest dissabte (20.00) i titulat L’Emperador de Beethoven. Kern estarà acompanyada per la Franz Schubert Filharmonia, sota la direcció de Carlos Miguel Prieto. Prèviament, demà (18.30 hores), la sala 2 de l’Auditori acollirà una conferència gratuïta vinculada al concert, a càrrec d’Albert Ferrer Flamarich.
D’altra banda, el divendres 23 (20.00), serà el torn de la georgiana Elisabeth Leonskaja, una de les últimes pianistes de la gran escola russa, que presentarà Les tres últimes sonates de Beethoven. Finalment, l’últim concert anirà a càrrec del barceloní Albert Guinovart, juntament amb el Quartet Teixidor el dijous 29 (20.00). Les entrades es poden comprar a culturalleida.koobin.com per un preu entre 8 i 35 euros.