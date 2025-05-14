MÚSICA
Cervera vibrarà dissabte amb el ‘Gospel Celebration’
El concert, amb una vuitantena de cantants, fusiona aquest gènere amb el soul dels 70 i 80. Al Teatre de la Passió, a les 21.00 h
Cervera es prepara per vibrar amb el concert Gospel Celebration que tindrà lloc al Teatre de la Passió dissabte vinent 17 de maig. Es tracta d’una actuació que compta amb més de 80 cantants dels cors catalans Messengers, Esclat Gospel Singers i el European Gospel Choir. Aquest últim està format per intèrprets de diferents punts d’Espanya i Europa.
Segons el director de l’espectacle, el pianista i compositor de Manresa Ramon Escalé, es tracta d’un concert que fa més de sis anys que “roda” pels escenaris, però que cada any és diferent. Per a aquesta ocasió, combinarà els grans hits del gènere gòspel amb versions de cançons de bandes com Earth, Wind & Fire, Chaka Khan, Whitney Houston, o Kool and The Gang. Tots plegats seran portats al terreny del gòspel com “a homenatge a les grans bandes de soul dels anys 70 i 80, que realment venen del gòspel”, va explicar Escalé. El director va destacar que, a més, comptaran amb un solista “excepcional”, James Numbere, del London Community Gospel Choir i que ha acompanyat artistes com Justin Timberlake, Pink, Lionel Richie, Andrea Bocelli o Idina Menzel. “Els coristes creen una complicitat total amb ell a l’escenari”, va assegurar Escalé.
També els acompanyarà una banda de músics formada per un saxo, una trompeta, trombó, guitarra, baix, bateria i teclats. Segons el director, “encara que a Catalunya no tenim tradició de gòspel, fa uns anys que hi va haver un boom, sobretot després del programa Oh Happy Day” que es va emetre a TV3 el 2013. “La gent connecta molt amb el gòspel, amb el seu missatge d’amor i proximitat, i si a sobre són temes que el públic coneix, esclata l’eufòria”, va assegurar.
Ramon Escalé és un dels fundadors del cor Esclat Gospel Singers, que compleix 25 anys, i del grup Messengers que aquest 2025 arriba a la majoria d’edat, amb 18 anys.
El concert Gospel Celebration començarà a les 21.00 hores. Les entrades es poden comprar online per 25 euros.