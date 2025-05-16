FESTIVAL
Un viatge musical i culinari per 17 pobles de Lleida
Del 31 de maig i fins octubre al quart Perifèria Cultural. Un cartell amb Quimi Portet, Roger Mas, Pep Sala i Adrià Puntí
La quarta edició del festival Perifèria Cultural, que fusiona esdeveniments culturals com concerts, circ, monòlegs, dansa i activitats familiars amb maridatges gastronòmics a partir de productes locals de km 0 i atansa l’activitat cultural a punts allunyats dels grans centres urbans, oferirà a Lleida gairebé la meitat de la quarantena de dates previstes per tota la geografia catalana, amb cites en 17 pobles de Ponent. L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir ahir la presentació d’aquest certamen de cultura, territori i gastronomia amb els codirectors del Perifèria Cultural, Marçal Girbau i l’actriu i escriptora Estel Solé (guanyadora el febrer passat del premi de novel·la Ramon Llull), juntament amb la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach.
El festival, que es desenvoluparà fins a l’octubre, arrancarà enguany al Pallars Jussà, el 31 de maig al Castell de Mur, en una vetllada que lligarà la creació occitana medieval amb la contemporània. Francesc Ribera Titot (Brams, Mesclat) ha adaptat per a l’ocasió el català actual i ha musicat l’obra del trobador del segle XII Guillem de Berguedà, en una vetllada també amb la cantant aranesa Alidé Sans. El cartell d’artistes del Perifèria Cultural comptarà amb Quimi Portet (a Alentorn, Artesa de Segre, el 18 de juliol), Roger Mas (Peramola, 15 d’agost), Pep Sala (Isil, 25 d’octubre), Adrià Puntí (Agramunt, 5 de juliol), Brams (la Sentiu de Sió, 16 d’agost) o Meritxell Gené (Ciutadilla, 26 de setembre).
Girbau i Solé van apostar “per la cultura, la tranquil·litat i els bons aliments” davant dels macrofestivals massificats. Rufach va posar en relleu el treball conjunt amb els ajuntaments, les entitats, els músics i els cuiners perquè aquesta cita cultural vagi creixent any rere any.