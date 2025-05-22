LLETRES
“Estic en deute amb la UdL, que també és la meua universitat”
El filòsof lleidatà Pere Lluís Font, Premi d’Honor de les Lletres, ahir a Lleida
El filòsof i teòleg lleidatà Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934), guardonat al març amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, va visitar ahir la Universitat de Lleida, amb la qual “em sento en deute”. Font va rebre un petit homenatge en ocasió de la presentació d’un número monogràfic de la històrica revista Qüestions de vida cristiana dedicat a la seua figura i obra. Acabats de complir els 91 anys, Font va recordar com “fa mig segle em van enviar des de la UAB a fer classes de Filosofia a Lleida. Les agrupava els divendres i, al final, em quedava de xarrada amb alumnes de vegades fins a la mitjanit. Arribava de tornada a casa de matinada..., si aquell any no em va costar el divorci...!”. Però el deute amb la UdL “també és perquè el rector Joan Viñas em va fer doctor honoris causa el 2005”. Per tot plegat, Font va assegurar que “la Universitat de Lleida també és la meua universitat”.
El Premi d’Honor de les Lletres va ser el protagonista al Saló Víctor Siurana de la presentació del Quadern monogràfic editat per la Fundació Joan Maragall, en un acte amb el president d’aquesta institució, Jaume Angelat; el director de l’Irel, Institut Superior de Ciències Religioses del bisbat de Lleida, Josep Maria Forné; i el vicerector de Cultura de la UdL, Joan J. Busqueta.
Font va assegurar a SEGRE que rebre el premi literari va ser “una sorpresa total, una cosa que ni hauria somiat”. De fet, va comentar que “quan em va trucar Xavier Antich [president d’Òmnium] em vaig quedar sense paraules, no sabia ni què dir”. L’escriptor, que rebrà aquest reconeixement literari el 2 de juny al Palau de la Música, va assenyalar que “aquests premis sempre són una mica aleatoris, perquè afortunadament hi ha molts candidats bons..., i ara m’ha tocat a mi”. Intel·lectual catòlic de referència, Font va comentar que “els cristians ben convençuts i compromesos sempre han estat una minoria, per la qual cosa jo no seria pessimista davant de la situació actual”. Sobre el nou papa, va afirmar que “compta amb molt asos a favor: un cert contrapès a Trump, el seu contacte al Perú amb la realitat més crua i coneix molt bé la cúria vaticana, que no podrà fer amb ell el que vulgui”. Encara que va reconèixer que “els anys pesen”, continua molt actiu i ben aviat publicarà el llibre La filosofia al natural, coeditat per la UdL i la UB, “filosofia sense maquillatge, sense retòrica”.