CONCESSIONS
L’Aula de Teatre inclourà animació, circ o dansa amb la nova concessió
Les bases de la licitació preveuen que es convertirà en l’Escola Municipal d’Arts Escèniques. La Paeria destaca que augmentarà un 34% l’aportació econòmica
L’actual Aula Municipal de Teatre es convertirà en l’Escola Municipal d’Arts Escèniques una vegada entri en vigor la nova concessió, les bases de la qual es van tramitar en la comissió informativa de Bon Govern celebrada ahir. El govern va destacar que l’objectiu és ampliar l’actual oferta formativa, limitada a l’àmbit teatral, a una altra que incorpori altres disciplines artístiques, com per exemple circ, dansa o animació.
La concessió del servei finalitza el pròxim 31 d’agost, per la qual cosa la nova hauria d’entrar en vigor l’1 de setembre. Està gestionada per una associació cultural i l’ajuntament aporta 273.859 euros anuals, una quantitat que augmentarà un 34 per cent amb la nova licitació. Edils de l’oposició van assenyalar que el govern va assegurar que l’escola no tancarà encara que l’1 de setembre no estigui llesta la nova concessió.
El regidor d’Educació, Xavi Blanco, va destacar que el govern vol “ampliar l’oferta formativa en arts escèniques a Lleida”. Tot seguit, va afirmar que “l’Aula Municipal de Teatre no es tanca, sinó que apostem, encara més, per la formació en arts escèniques”, després que el març passat els actuals gestors indiquessin que el centre tenia un dèficit que podria comprometre’n la viabilitat.
En aquesta línia, Blanco va advocar perquè el nou gestor “tingui una visió estratègica i de lideratge en el sector de les arts, que li permeti apostar per una programació extraordinària, atractiva educativament i de qualitat per a la ciutadania i els professionals”.
El govern va detallar que la nova concessió serà administrativa de serveis, per gestionar aquesta escola i el programa formatiu no reglat d’arts visuals i plàstiques, que ara s’ofereix a través de la Universitat Popular de la Escola d’Art Leandre Cristòfol. Així mateix, va afegir que a part de mantenir el dret d’ús de les sales del Teatre de l’Escorxador també el tindrà sobre les sales de la Llotja.
La tinenta d’alcalde Carme Valls ho va atribuir al treball de l’actual govern. “Gràcies a la bona gestió, a la bona relació entre governs i a l’estabilitat política i institucional ha estat possible tancar un capítol que l’anterior govern va deixar obert”, va declarar.
En canvi, la senadora d’ERC Sara Bailac va dir que han estat les gestions del seu partit i el seu grup municipal les que han fet que l’Estat acabés pagant el seu deute.
En un altre ordre, diversos empleats municipals han recorregut contra la Relació de Llocs de Treball.
Govern central i Generalitat paguen un deute d’1,3 milions
L’equip de govern va informar ahir en la comissió que tant la Generalitat com el Govern central han liquidat el deute que arrossegaven amb l’ajuntament des de fa temps per impostos municipals, que en conjunt s’elevava a 1,38 milions. El de l’Estat corresponia principalment a diversos exercicis de l’IBI de l’Arxiu Històric Provincial i ascendia a 552.000 euros. Per la seua part, la Generalitat tenia pendents d’abonar 836.000 euros per l’ICIO de nous centres escolars. Així, per primera vegada en anys Estat i Generalitat no tindran pagaments pendents amb la Paeria per tributs locals.