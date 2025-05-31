ART
Els artistes Bresolí i Fajardo exposen a l’Espai Cavallers
El lleidatà Jordi Bresolí (1980) i el barceloní Pep Fajardo (1961) van inaugurar ahir a la galeria Espai Cavallers de Lleida l’exposició conjunta Geometria i Ànima. Les obres dels dos artistes, de producció recent, exploren la força simbòlica de la geometria com a mitjà de connexió entre l’espai físic i l’espiritual, entre la forma i l’essència, a més de l’exploració de materials. La mostra romandrà oberta al públic fins al 28 de juny vinent.