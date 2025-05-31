LITERATURA
De València a El Segre de Negre
Ferran Torrent rep el premi del festival de novel·la policíaca i criminal de Lleida. Jornada d’activitats avui a l’IEI amb una vintena d’autors
“La societat valenciana m’ha proporcionat molta matèria novel·lística”, va reconèixer ahir a Lleida l’escriptor Ferran Torrent (Sedaví, 1951). Un material sobre el qual ha edificat una ingent producció literària de prop de 30 títols des que fa 40 anys es va donar a conèixer amb La gola del llop i, sobretot, No emprenyeu el comissari. Una trajectòria que va voler reconèixer el festival El Segre de Negre en la inauguració en la Universitat de Lleida de la novena edició del certamen. Torrent va rebre el premi com “un dels escriptors més llegits i destacats de la literatura catalana”, com va remarcar l’escriptora Montse Sanjuan, abans de l’entrega del guardó de mans del director de l’IEI, Andreu Vàzquez. L’acte va culminar amb una entrevista en directe a l’autor de novel·les com Un negre amb un saxo, Gràcies per la propina o Societat limitada, a càrrec de la directora de SEGRE, Anna Sàez, que el va felicitar no només per ser el seu sant (i avui el seu aniversari) sinó per haver superat una època difícil, amb un càncer i l’episodi de la dana a l’octubre, que gairebé es va carregar tota la seua casa. “Vaig tenir sort que la meua nova novel·la, El jo que no mor, ja estava entregada a l’editor perquè si no, s’hauria pogut perdre”, va revelar Torrent, molt crític sobretot amb la gestió de la catàstrofe: “Ha demostrat la inutilitat de tota la classe política valenciana.” En aquesta nova història, publicada al febrer, Torrent converteixla seua València en un personatge més d’una trama ambientada als anys 60 i farcida de personatges, fins i tot Ava Gardner. “En una novel·la pots viatjar a Moscou o Istanbul o fer protagonista una estrella sense cap cost de producció”, va comentar irònic.