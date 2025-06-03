MÚSICA
Recital de la pianista barcelonina Alba Ventura a Cervera
La pianista barcelonina Alba Ventura va interpretar diumenge a l’Auditori de Cervera la integral de la suite Iberia, del compositor català Isaac Albéniz (1860-1909). Formada per dotze peces que combinen materials procedents del folklore espanyol, Iberia està considerada una obra de gran dificultat tècnica i musical. Aquest concert s’emmarca en el XLVI cicle de concerts de primavera que organitza l’Associació d’Amics de la Música de la capital de la Segarra.