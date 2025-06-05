PATRIMONI
Tàrrega posa de relleu el llegat jueu amb unes jornades
Hi participen mig centenar d’experts
El Museu Tàrrega Urgell acull les primeres jornades d’arqueologia i patrimoni jueus de Catalunya amb què “posem de relleu aquest llegat a través dels estudis que s’estan portant a terme”, segons el director de l’equipament cultural, Oriol Saula. A més, va dir que “es tracta d’un patrimoni que de vegades s’ha anat destruint per desconeixement, com és el cas d’alguns calls”, i que “a Tàrrega s’ha investigat els últims vint anys”.
Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va assegurar que la capital de l’Urgell “és una ciutat amb un llegat jueu dels més importants de Catalunya” i que l’objectiu és repetir les jornades cada quatre anys. La subdirectora general de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic, Marina Miquel, va destacar que aquestes jornades “són d’un interès molt especial”. Ahir es van focalitzar en la investigació entorn de la necròpolis jueva medieval de les Roquetes de Tàrrega i a la tarda va tenir lloc un acte en record de la figura del filòleg Jordi Casanovas. Les jornades acabaran demà amb la presentació d’un llibre sobre Moixé Natan.