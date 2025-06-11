FiraTàrrega reforça el seu paper com a mercat internacional de les arts escèniques
En la seva 45a edició, de l’11 al 14 de setembre, oferirà 54 espectacles, dels quals un 35% seran estrenes, i concentrarà l’activitat al centre de Tàrrega || Renúncia al programa de Suport a la Creació
FiraTàrrega celebrarà la seva 45a edició del 11 al 14 de setembre amb un objectiu clar: reforçar el seu paper com a mercat internacional de les arts escèniques. Per aconseguir-ho, renunciarà al programa de Suport a la Creació (vegeu desglossament).
El certamen oferirà 54 espectacles amb 329 artistes sota el leitmotiv Connectar, dels quals un 35% seran estrenes. Un total de 28 companyies seran catalanes (50%), 16 de la resta de l’Estat espanyol (30%) i 10 internacionals (18%) procedents de 6 països, entre els quals destaca el focus irlandès amb 4 propostes –també n’hi haurà de Bèlgica, França, Portugal, Regne Unit i Andorra–, mentre que hi ha el 2% restant seran de procedència mixta. Una altra novetat és l’aposta per concentrar l’activitat al centre de la ciutat en quatre grans espais, oferint una major comoditat al públic.
La directora artística de FiraTàrrega, Anna Giribet, ha definit la programació com a “ambiciosa, eclèctica i vibrant”, en el sentit que 33 companyies (un 61%) actuaran per primera vegada al certamen, fet que remarca el paper de renovació, descobriment i oportunitat, alhora que hi haurà propostes per a tots els públics i algunes d’elles centrades en celebrar. Pel que fa a les disciplines, 23 peces seran de teatre, 15 de dansa i 11 de circ, un 72% pensades per al carrer i un 24% per a sales, i 29 de pagament i 25 gratuïtes.
FiraTàrrega 2025 s’inaugurarà amb la peça itinerant de gran format INTERFERÈNCIA 03: Breu inici d’aproximació fugaç al prefaci del segon folre en l’esfondra. Trajecte a 85pm de Teatres de Campanya i Marc Salicrú, coproduïda entre la Mercè Arts de Carrer, el festival Grec i FiraTàrrega. Giribet ha avançat que “serà una processó amb un caos de soroll i exquisidament orquestrada, que comptarà amb la participació de més de 300 voluntaris de 23 entitats, la qual pretén homenatjar aquells que fan que la ciutat funcioni, com la brigada municipal”. Anirà des de la plaça Major fins a l’Hort del Barceloní i no faltaran bandes musicals, gegants, cobles, petards…
FiraTàrrega ha estructurat la programació en sis blocs: a part del gran format de la proposta inaugural, hi ha connectar, carrer internacional, noms referents, talents emergents i peces discursives. El certamen ha programat onze peces de connectar i celebrar, com els valencians Colectivo Dánzate amb Me encanta bailar pero se me da fatal, en què s’invita a ballar seguint les directrius d’una classe d’aeròbic, o Nyamnyam amb Cinemàtica, una proposta que combina música en directe, dansa i artesania en un jaciment arqueològic amb la col·laboració de l’Escola d’Arts Ondara.
Les propostes internacionals seran exclusivament de carrer. Destaca el focus irlandès amb quatre propostes, tres de les quals s’exhibiran en un escenari exclusiu al Reguer. El públic podrà veure Maleta Company & Cie. Balancetoi amb Claudette, una delícia de titelles i malabars sobre les relacions entre les àvies i els néts; Jazzville Productions amb The most dangerous animal in the world, una faula amb una ovella sobre el coratge i el sentit de pertinença, i Hippana. Maleta amb Runners, dos atletes en una cinta de córrer combinant malabars, objectes i sons. Altres imperdibles seran Circumstances de Bèlgica amb Beyond, que combina circ i dansa amb una coreografia de Piet Van Dycke, i els francesos Cirque Inextremiste amb Damoclès, una peça participativa que afronta un repte constructiu col·lectivament.
Quant a les apostes segures, hi haurà la companyia Albert Vidal amb Inferno, que torna a FiraTàrrega amb els seus 78 anys després de 39 anys amb una particular baixada als inferns a partir de La Divina Comèdia de Dante Alighieri; La Fam amb l’estrena de Quimera, un espectacle nocturn amb un titella itinerant gegant de 10 metres de llargada i 5 metres d’alçada, o Onírica Mecánica amb Verne, que convida a imaginar a partir de l’univers aventurer de Jules Verne.
Com a veus emergents, FiraTàrrega comptarà amb les navarreses Las nenas theatre amb Torcidxs, que debutaran amb una performance sobre la violència estètica, o els catalans Llum de fideu amb Aquí, una proposta en dues parts: una diürna i participativa que serà la gravació d’una pel·lícula i una nocturna que consistirà en la seva projecció, així com Street fools amb Banaba Flup, una mirada clown sobre el canvi climàtic que remarca la importància de l’amistat i l’humor.
Finalment, en l’apartat de peces reivindicatives i reflexives, hi haurà Oriol Sauleda i Núria Martínez-Vernis, dos monstres de la paraula, amb El gran bluf, un espectacle poètic d’improvisació, i Oulouy amb Black, una proposta de dansa sobre la negritud.
Aquest 2025 de Lleida participaran a FiraTàrrega dues companyies. Zum Zum Teatre amb el seu Monstre rosa, un espectacle sobre la diferència a partir del conte homònim d’Olga de Dios que planteja més preguntes que respostes, i Campi qui pugui amb Camelvà, un espectacle de carrer lúdic centrat en el joc dels camells de les fires. A l’Espai La Paraula, a la plaça dels Comediants, el divendres a la nit hi haurà monòlegs d’humor amb Alba Segarra de la Fuliola juntament amb Març Llinàs, Godai Garcia, Andrés Fajngold, Oye Sherman i Marc Serrats.
FiraTàrrega deixa de convocar el programa Suport a la Creació
La directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta, ha afirmat que “concentrarem tots els esforços en ser un mercat internacional de les arts escèniques” i per aconseguir-ho “hem hagut de renunciar al programa Suport a la Creació” després de 18 anys en què han coproduït més de 160 espectacles. Lloreta ha argumentat que “l’actual panorama de les arts escèniques està més estructurat, amb molts centres de creació que es dediquen a aquest propòsit, amb els quals treballarem de forma sistèmica i garantirem una exhibició d’aquestes produccions emergents, però els nostres esforços pressupostaris i de recursos aniran destinats a ser un mercat estratègic internacional de les arts escèniques durant quatre dies de setembre”.
Lloreta també ha fet referència a l’aposta per apropar tots els espais escènics al centre de la ciutat en quatre grans zones: Reguer, Centre, Llotja (que per primera vegada exhibirà peces) i Piscines. En aquest sentit, prescindiran d’espais més allunyats com ara l’escola Vedruna o Cal Trepat. A més, s’obrirà un nou espai gastronòmic i de descans a l’antiga estació d’autobusos, ja que s’espera que la nova entri en funcionament a finals d’aquest mes de juny.
Lloreta ha afegit que l’objectiu final d’aquesta concentració és “poder equipar millor els espais escènics i fer bandera de l’art d’emplaçar, de manera que no pensem només en la programació, sinó també en oferir espais de referència amb una bona comoditat per al públic”. La directora executiva de FiraTàrrega ha dit que “volem ser referència i exemple d’espais més amables i ensenyar com fer ombres, grades…”.
La Llotja espera uns 1.100 professionals. Destacarà la presència de delegacions professionals d’Itàlia, Alemanya i Irlanda. Repetiran les Converses Creuades en col·laboració amb el Club TRESC, que es traslladaran a l’Espai La Paraula, els Vermuts Recomana, les Nits FiraTàrrega i l’Escamot FiraTàrrega, així com el Club dels Mecenes i el suport de Foment Tàrrega.
El pressupost de FiraTàrrega 2025 és de 1.201.150 euros, dels quals el 76,67% procedeix d’aportacions públiques: ajuntament de Tàrrega, IEI de la Diputació de Lleida, INAEM del Ministeri de Cultura i ICEC de la Generalitat. Les entrades per al públic en general es posaran a la venda el divendres 18 de juliol a la pàgina web www.firatarrega.com.