El govern d'Aragó demana que els seus tècnics puguin analitzar en directe les pintures de Sixena al MNAC
La portaveu de l'executiu recorda al Ministeri de Cultura que ha de fer complir la sentència del Suprem
El govern aragonès ha demanat al MNAC i al Ministeri de Cultura que els seus tècnics puguin entrar al museu per analitzar en directe i exhaustivament les pintures murals del monestir de Sixena, per tal de retornar-les a l'Aragó. La vicepresidenta del govern d'Aragó, Mar Vaquero, ha anunciat que l'executiu autonòmic ha remès dues cartes dirigides al president del Patronat del Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Joan Oliveras, i al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, amb el propòsit de facilitar el retorn de les pintures.
Per Vaquero, és una obligació de les dues institucions “facilitar el retorn dels murals de Sixena on recobraran plenament el seu sentit i podran contemplar-se i estudiar-se per conèixer aquesta obra magna del patrimoni cultural de la comunitat”.
En la missiva al president del Patronat del Consorci de MNAC han sol·licitat que els gestors del museu compleixin el que ha ordenat el Tribunal Suprem. Davant d'això, ha mostrat la importància que els tècnics aragonesos puguin analitzar en directe i exhaustivament aquestes pintures, per la qual cosa han sol·licitat formalment que se'ls permeti l'accés a les instal·lacions del MNAC.
La segona de les cartes ha estat remesa al ministre de Cultura amb l'objectiu que insti el secretari d'Estat a “defensar el compliment de la sentència del Tribunal Suprem". Tot això perquè, com ha recordat, entre les competències del Ministeri s'hi inclouen “les mesures necessàries per a la salvaguarda del patrimoni històric davant de l'espoliació dels béns culturals”.