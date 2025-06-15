El Magn\u00edfic Fest de Lleida, que ahir va celebrar la jornada central, ha obert la porta a Ponent a un estiu carregat de festivals de m\u00fasica, teatre i cine i de festes populars. M\u00e9s d\u2019una trentena de cert\u00e0mens i esdeveniments ofereixen fins a mitjans de setembre m\u00e9s de mig miler de propostes culturals per a tots els p\u00fablics.. La quarta edici\u00f3 del Magn\u00edfic Fest de Lleida va viure ahir la jornada central, doblant l\u2019\u00e8xit de p\u00fablic de divendres i anticipant el colof\u00f3 que suposar\u00e0 avui diumenge la jornada familiar gratu\u00efta amb el reclam d\u2019Els Atrapasomnis i les seues can\u00e7ons per a tots els p\u00fablics, a m\u00e9s de l\u2019animaci\u00f3 musical de Les Que Faltaband. El p\u00fablic que va omplir el recinte de Les Firetes va gaudir d\u2019un dissabte molt pop des del primer torn d\u2019actuacions, amb el soft-pop de Valdivia i les can\u00e7ons del coruny\u00e8s Carlos Ares. Ambd\u00f3s van donar pas a un dels plats forts del festival d\u2019aquest any, Duncan Dhu, amb el veter\u00e0 Mikel Erentxun al capdavant.. Ja de nit estaven previstos els concerts de la banda barcelonina Malm\u00f6 040; del pamplon\u00e8s Mikel Izal, un dels caps de cartell del certamen; de la cantant i actriu andalusa Zahara i del rock m\u00e9s alternatiu dels madrilenys Sexy Zebras, abans de tancar la matinada a c\u00e0rrec del DJ Isaac Corrales.. Des de l\u2019organitzaci\u00f3 van mostrar la seua satisfacci\u00f3 davant de la massiva resposta del p\u00fablic \u2013divendres ja s\u2019havien venut m\u00e9s de 15.000 entrades anticipades\u2013 i tamb\u00e9 pel bon ambient durant el migdia i primera hora de la tarda al Magn\u00edfic a la Ciutat, malgrat que les altes temperatures no van ajudar.. El Magn\u00edfic Fest, que el 2026 saltar\u00e0 al cap de setmana seg\u00fcent (19 al 21 de juny), es consolida aix\u00ed com l\u2019aut\u00e8ntica porta d\u2019entrada i benvinguda a l\u2019estiu m\u00e9s l\u00fadic a les comarques de Lleida, que tornaran a comptar fins al setembre amb m\u00e9s de mig miler de propostes en m\u00e9s d\u2019una trentena de festivals, espectacles i activitats culturals.. Entre les principals cites (vegeu les p\u00e0gines 4 i 5), un no s\u2019ha de perdre el Paupaterres de T\u00e0rrega, el Talarn Music Experience al Pallars Juss\u00e0 \u2013que aquest any estrenar\u00e0 una sessi\u00f3 rockera al setembre\u2013, el Dans\u00e0neu i l\u2019Esbaiola\u2019t a les Valls d\u2019\u00c0neu, el Festival de M\u00fasica Antiga dels Pirineus, la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, el Galacticat i el Mostremp de cine, el Monegros Desert Festival, el Festival Internacional de M\u00fasica de Solsona, l\u2019Aquelarre de Cervera i la Fira de Teatre al Carrer de T\u00e0rrega.