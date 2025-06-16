SEGRE

L’a2m ofereix 5 vetllades de música i teatre

Comptarà amb Pere Hosta, Xènia Paez, Cia. Struc, Teatre de Dos i Joan Masdéu. En la 6a edició recupera el format inicial

L’a2m se celebrarà del 27 de juny al 25 de juliol. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

Tornabous ha decidit concentrar de nou el festival a2m a l’estiu. En la sisena edició, oferirà cinc vetllades entre el 27 de juny i el 25 de juliol amb Pere Hosta, Xènia Paez, Companyia Struc, Teatre de Dos i Joan Masdéu. La principal novetat és que abans de cada actuació s’oferirà una activitat per donar a conèixer un lloc d’interès del poble escollit com a escenari. El president de l’associació cultural a2m, Manel Visa, va destacar que es tracta d’una programació amb propostes “de qualitat i molt atractives”. Visa va defensar que “volem continuar sent un festival de petit format i casolà” i l’entrada serà, un any més, una aportació voluntària de dos euros.

L’a2m començarà el 27 de juny amb el teatre còmic familiar Woof a càrrec de Pere Hosta a la plaça Santa Cecília del Tarròs. Prèviament s’oferirà una visita al Museu d’Eines Antigues del Camp. El dia 3 de juliol serà el torn d’un concert de la cantautora de Golmés Xènia Paez a la plaça de la Torre de la Guàrdia d’Urgell. El 10 de juliol actuarà la Companyia Struc, que compleix 30 anys, amb el seu espectacle de circ i màgia Struc Magic Theater al Molí d’Espígol. Prèviament tindrà lloc una visita guiada al jaciment ibèric. El dia 17 de juliol Teatre de Dos oferirà la proposta de memòria històrica El enterrador a l’Espai Lluís Companys, amb visita guiada prèvia a l’exposició permanent. I per tancar aquesta sisena edició del festival a2m, el dia 25 de juliol hi haurà un concert del cantautor Joan Masdéu al parc del Reguer de Tornabous. Abans, Nando Farré i Joan Solà explicaran algunes de les últimes intervencions. En aquest cas també s’oferirà sopar. Totes les actuacions començaran a les 21.00 hores.

