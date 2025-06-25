Aragó presentarà divendres al jutjat d’Osca la reclamació per a l’execució forçosa de la sentència de Sixena
Dijous acaba el termini de 20 dies fixat pel Suprem per lliurar els murals romànics que hi ha al MNAC
El govern d’Aragó presentarà divendres al jutjat d’Osca la reclamació per demanar l’execució forçosa de la sentència del Tribunal Suprem que obliga al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a lliurar les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena. Així ho han indicat fonts de l’executiu aragonès, que també han precisat que l’escrit s’enviarà de forma telemàtica al jutjat que és qui ha de fer complir la sentència després de la ratificació de Suprem. El mateix divendres, el president d’Aragó, Jorge Azcón, compareixerà al ple de les Corts i preveu referir-se a l’afer de Sixena en una de les preguntes que té. Dijous 26 de juny venç el termini de 20 dies que va fixar el tribunal per donar compte de la sentència i lliurar els murals.
El president d’Aragó, Jorge Azcón, ja va advertir que la sentència s’executaria “a les bones o a les males” i que per això demanarien de forma immediata l’execució forçosa d’aquesta. Azcón també va dir que se sentien enganyats pel Govern i la resta de patrons del MNAC després de la constitució d’un grup de treball per abordar el trasllat dels murals, ja que considera que l’únic que han acabat fent és informar el jutjat que no poden executar la sentència.