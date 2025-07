El 82% dels catalans veu clau la llengua per al progrés laboral

Òscar Escurder, president de la Plataforma per la Llengua. - ACN

El 82,4% de ciutadans de Catalunya opina que el català és “bastant o molt important” per al progrés professional. Així ho indica l’InformeCAT del 2025, l’estudi que elabora anualment la Plataforma per la Llengua Catalana per oferir una visió general de l’estat del català. Malgrat això, una altra dada destacada és que l’ús social del català ha retrocedit, especialment entre els residents nascuts a l’estranger. D’aquests, només el 8,6% parlen habitualment en català, mentre que el 72,9% ho fan en castellà.

Així mateix, la mateixa enquesta indica que entre els anys 2018 i 2023 la població que s’identificava com a bilingüe va augmentar en 7,7 punts, mentre que la que s’identificava només amb el català es va reduir 6,3 punts.

Així ho va destacar ahir el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, en la presentació de l’InformeCAT, un compendi de dades de diversos àmbits i territoris del domini lingüístic català, que arriba a la 14 edició amb l’objectiu de proporcionar una fotografia de la situació actual de la llengua, “amb els seus punts forts, però també les debilitats i reptes”.

L’estudi del 2025 mostra que la percepció d’emergència lingüística és alta entre la població catalana, amb un 62,4% que considera que la llengua i la cultura catalanes estan en perill. Però, alhora, també alerta que gairebé un milió de persones nascudes fora de Catalunya consideren que no han tingut prou oportunitats per aprendre català.

L’entitat atribueix el “retrocés” del català a les “transformacions demogràfiques” als territoris catalanoparlants en les últimes dècades, que “expliquen en part” la reducció de les identificacions exclusives amb el català, els problemes creixents per accedir a serveis en aquesta llengua i que el català “se senti menys en molts espais de la vida social”.

També són igualment importants un ordenament jurídic “discriminatori” en matèria de llengua i les actituds lingüístiques dels catalanoparlants “de convergència cap al castellà”.