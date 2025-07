Publicaran ‘Pedra de tartera’ de Maria Barbal en versió còmic

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Pedra de tartera, la novel·la amb què es va donar a conèixer el 1984 l’escriptora de Tremp Maria Barbal, va celebrar l’any passat el seu 40 aniversari amb uns números d’èxit: més de 200.000 exemplars venuts en aquestes quatre dècades i traducció a més d’una dotzena de llengües. La popular història protagonitzada per la Conxa ja va ser traslladada al teatre el 2010 i ara farà un pas singular més: arribarà la versió en còmic. Així ho va anunciar ahir el Grup 62 durant la presentació de les novetats literàries de la temporada de tardor vinent. La novel·la gràfica Pedra de tartera es posarà a la venda el 8 de desembre, just per a la campanya de Nadal. El president del Grup 62, Josep Ramoneda, va celebrar que un any més el llibre en paper “resisteix” i va aplaudir que un de cada tres llibres publicats en català siguin del Grup 62.

Una de les primeres novetats serà La calavera de l’apòstol, de Jaume Clotet, segona part de La Germandat de l’Àngel Caigut, que arribarà a les llibreries a finals d’agost. Albert Monreal publicarà al setembre la novel·la de Casa en flames i Carme Riera editarà les memòries literàries Gràcies, al costat d’una edició commemorativa de Te deix, amor, la mar com a penyora pel seu 50 aniversari. Aquell mes també arribarà la novel·la d’espies Polonesa, de Vicenç Villatoro, i el retorn de Melcior Comes amb L’home que va vendre el món. Els segells de Grup 62 també publicaran les traduccions de El darrer secret, de Dan Brown; Emperador de Roma, de Mary Beard, i Una escala cap al cel, de John Boyne. A l’octubre, Gemma Ruiz publicarà Una dona de la teva edat, i també s’editaran Set bales en la nit, de Xavier Vidal, i l’assaig El franquisme en temps de Trump, de Francesc-Marc Álvaro. Entre les traduccions, Una fortuna mortal, de Richard Osman, i Minnesota, de Jo Nesbo. I de cara a novembre s’esperen els títols Escolta, Sefarad, d’Alfred Bosch, i les cròniques de Josep Pla Israel el 1957: un reportatge.