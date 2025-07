El Sahara Colour Rice de Campo compleix 15 anys

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El festival solidari Sahara Colour Rice de Campo, a la Ribagorça oscenca, va complir el cap de setmana passat els seus 15 anys de vida amb una edició inèdita de dos dies, esquivant la pluja i recaptant més d’una tona d’arròs i de llapis que s’enviaran als campaments de refugiats sahrauís. El festival va arrancar divendres a la tarda amb una xarrada sobre el viatge que membres de l’organització i voluntaris van fer el desembre als campaments de refugiats i sobre com van celebrar un festival de música i poesia batejat com a Sawt Al Sahara. La nit va culminar amb la música de Lassi.o i la rapera Sara Socas. Dissabte, els concerts van anar a càrrec de Komando Komare, Perversónicas, The Moorland i els DJ Deivid Jetta i Rural Pogo. L’organització va agrair el suport de desenes de voluntaris i de l’ajuntament.