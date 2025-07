El Bovalar, jaciment visigòtic d’excepció

Publicat per Marta Planes Cases Redactora del digital Creat: Actualitzat:

El jaciment del Bovalar (Seròs, Segrià) és un dels jaciments visigòtics més importants de Catalunya. D’allà procedeixen aquests dos objectes, avui en dia exposats a les sales del Museu de Lleida. Els visigots s’havien instal·lat a Hispània ja a les darreries de l’imperi romà i havien adoptat la llengua llatina i la religió cristiana. Com altres pobles cristians de l’època, els visigots es batejaven, d’adults i per immersió, en baptisteris com el del Bovalar. Aquest es va construir a finals del segle VI i, a més de la piscina, imprescindible per a la immersió, s’hi va afegir un baldaquí aixecat per sis columnes, rematades per uns capitells, sobre les quals se sostenien sengles arcs de ferradura i una volta de canó. Aquest baptisteri és un dels objectes més singulars del museu.

Encenser de la basílica del Bovalar (Seròs, Segrià).Jordi V. Pou

També procedeix del Bovalar aquest magnífic encenser de bronze, ricament ornamentat amb motius vegetals i animals. A la coberta trobem tres orificis amb l’anagrama de Crist, a través dels quals sortia el fum. A més dels tres peus, la peça té tres cadenes, amb baules en forma de vuit, que permetien penjar-lo i accionar-lo. El seu origen sembla ser llunyà; té paral·lels al Pròxim Orient, Egipte i Itàlia.