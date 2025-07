Memòria d’un altar únic al món

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els dos laterals d’altar de Sant Andreu de Sagàs que custodia el Museu de Solsona formen part d’un conjunt excepcional: un dels únics cinc altars romànics pintats íntegrament que es conserven actualment al món. Datats a finals del segle XII, havien revestit l’altar de l’església parroquial homònima del Berguedà juntament amb el frontal, avui localitzat al Museu Episcopal de Vic. Malgrat les mutilacions que van patir al segle XVII, els estudis han confirmat que els tres elements –frontal i ambdós laterals– formaven un corpus unitari, tant per les afinitats cromàtiques com per la continuïtat iconogràfica i estructural. En aquest sentit, les pintures de Sagàs conserven una força narrativa sorprenent. Al lateral nord hi ressonen escenes de l’encarnació, l’anunciació, el naixement i l’epifania. Mentrestant, el lateral sud inclou episodis de la redempció: el pecat original, l’entrada de Crist a Jerusalem i el davallament. Tot plegat embolcallava l’altar i en reforçava el sentit més profund: el misteri de la fe entre la carn i l’esperit. Amb una iconografia refinada i una cromatografia viva, aquests laterals evoquen també un art arrelat al territori –potser nascut en els entorns de Vic o Ripoll– que mirava cap a la tradició local més que a les modes foranes. Ara, amb la restauració al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, el retaule recuperarà la coherència original i podrà ser llegit en tota la seva complexitat simbòlica, artística i històrica