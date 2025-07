Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Fins a la construcció de la central hidroelèctrica, el sector econòmic predominant a la Vall Fosca va ser el primari, sustentat per l’agricultura i la ramaderia. En aquest context, les revoltes i la conflictivitat laboral eren inexistents. Aquesta situació va canviar amb l’inici de les obres de la central i l’arribada massiva d’obrers a la Vall. La consciència de classe es va anar conformant a poc a poc, fet que va comportar enfrontaments amb l’empresa i la demanda de la millora de les condicions de treball, l’alimentació i l’allotjament.

La seguretat a l’obra serà un tema cabdal. Aquests dos objectes ens permeten parlar tant de la seguretat dels treballadors com de la seguretat de les instal·lacions. Les botes de seguretat, que busquen protegir els peus dels treballadors, tenen una sola de cuir amb ferradura a la puntera i claus per tota la planta, i el taló és de cautxú. L’extintor antiincendis de pols té forma cònica i funciona accionant un percussor ubicat a la base, que fa que la pols d’extinció surti per la part superior. Disposa de diverses etiquetes on consta el model, el fabricant i el procediment per usar-lo i recarregar-lo.