La seguretat a les obres de construcció de la central hidroelèctrica de la Vall Fosca

La construcció de la central hidroelèctrica a la Vall Fosca va representar un punt d'inflexió per a l'economia i les relacions laborals d'aquesta àrea del Pirineu català. Abans d'aquest projecte, l'economia local estava completament dominada pel sector primari, amb l'agricultura i la ramaderia com a principals fonts de subsistència, en un entorn on la conflictivitat laboral era pràcticament inexistent.

L'arribada massiva d'obrers per treballar en les obres de construcció de la central hidroelèctrica va comportar canvis socials profunds a la vall. Amb el temps, es va anar desenvolupant una consciència de classe entre els treballadors que va derivar en enfrontaments amb l'empresa i reivindicacions per millorar les condicions laborals, l'alimentació i l'allotjament. La seguretat, tant dels treballadors com de les instal·lacions, es va convertir en una qüestió primordial.

Elements de seguretat a les obres de la central

Entre els elements de seguretat utilitzats durant la construcció destaquen les botes de seguretat, dissenyades específicament per protegir els peus dels treballadors. Aquestes disposen d'una sola de cuir amb ferradura a la puntera i claus distribuïts per tota la planta, mentre que el taló està fabricat amb cautxú per oferir major comoditat i protecció.

Extintor Modelo 15 fabricat per Extintores de Incendios Magister de Barcelona (núm. inv. 316).Museu Hidroelèctric de Capdella.

Un altre element essencial era l'extintor antiincendis de pols, amb la seva característica forma cònica. Aquest dispositiu funcionava mitjançant un percussor ubicat a la base de l'aparell, que en ser accionat alliberava la pols d'extinció per la part superior. Els extintors comptaven amb diverses etiquetes que especificaven el model, el fabricant i les instruccions detallades tant per al seu ús com per a la seva recàrrega, garantint així la seguretat de les instal·lacions durant el procés constructiu.