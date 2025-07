El Talarn ja té dates per al 2026

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El festival Talarn Music Experience ha previst la seua pròxima edició, la desena, els dies 16, 17 i 18 de juliol del 2026. La direcció del certamen, encapçalada per Ramon Mitjana, va avançar que aquest aniversari redó serà “una animalada” i que ho celebrarà “com cal”. Abans, els dies 12 i 13 de setembre, el festival ha previst dos jornades extres dedicades al rock, amb artistes i grups potents com Ramoncín, La Perra Blanco i El Drogas, així com quatre bandes emergents lleidatanes: Bru, Celobert, Mar Pujol i Claquera.