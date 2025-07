El MNAC, cara a cara amb la jutge

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Pepe Serra, el director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), vol dir presencialment a la jutge d’Osca per què és impossible manipular i traslladar les pintures murals de Sixena sense danyar-les de forma irreversible. Per això, ha mostrat la seua “absoluta disponibilitat” per mantenir un diàleg cara a cara amb la magistrada del jutjat oscenc, de qui depèn la decisió d’executar la sentència de finals de maig del Tribunal Suprem sobre aquest tresor artístic del romànic, que es conserva i exhibeix des de fa dècades al MNAC.

Així ho va expressar en l’escrit que la pinacoteca va dirigir al jutjat de número 2 d’Osca, en el qual es reitera la voluntat de complir la sentència, però en el qual es reitera l’alerta sobre “la fragilitat” de les pintures originàries de la sala capitular del monestir i “el risc de danyar-les de forma irreparable en la seua retirada i trasllat posterior” a Sixena.

Així mateix, Serra va recordar a la jutge que “no es pot emprendre un projecte de retirada d’aquestes pintures sense saber com s’ubicaran al seu nou emplaçament”.

De fet, Serra va lamentar que “en aquests moments no tenim constància, coneixement ni acreditació de les condicions d’aquesta sala capitular [del monestir de Sixena] ni les seues característiques físiques, i això és del tot necessari en la hipòtesi de generar un projecte tècnic”.

El director del MNAC afirma que, malgrat que el fet que l’execució de la sentència sigui definitiva és “jurídicament inqüestionable”, això “no canvia la realitat material de la situació de les pintures murals de la sala 16 [les orginarias de la sala capitular de Sixena] i la seua extrema fragilitat” i els “danys irreversibles que per aquesta raó poden patir en les àrdues i complicades actuacions necessàries per al compliment voluntari (o forçós) de la sentència”. Serra també va recordar que les conclusions dels treballs d’identificació, avaluació i gestió de riscos per part d’experts externs al museu apunten a la “vulnerabilitat de les pintures a causa de la potencial reactivitat química” i la seua “fragilitat davant la manipulació”.

Aragó acusa Catalunya d’“agafar-se a subterfugis”

El president del govern d’Aragó, Jorge Azcón, va acusar ahir la Generalitat i el MNAC d’“agafar-se a subterfugis” per no complir la sentència. Azcón es va mostrar confiat que l’escrit presentat pel museu al jutjat d’Osca que afirma que el compliment de la sentència “comporta un procés més llarg i complex a causa de l’extraordinària singularitat i atipicitat” no retardi els terminis d’entrega de les pintures murals. “En qualsevol dels casos, l’última paraula sobre la devolució de les pintures de Sixena als aragonesos la tindrà un jutge. Per sort no la tindrà la Generalitat ni els tècnics del MNAC”, va manifestar Azcón, que va afegir que és “possible i factible tècnicament que aquestes pintures murals es traslladin des de Catalunya a Aragó”.