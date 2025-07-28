ESPECTACLES
Un oasi de 22 hores de música techno
El Monegros Desert Festival tanca una edició històrica amb més 150 artistes repartits en 13 escenaris. Els assistents mobilitzen més de 14.000 cotxes i 275 autocars per assistir a l’esdeveniment
El paratge de més de dotze hectàrees del desert dels Monegres que aquest cap de setmana ha acollit el Monegros Desert festival s’ha convertit en un oasi en el qual més de 150 artistes han descarregat 22 hores de música techno per posar a ballar davant de tretze escenaris diferents els 50.000 ravers de 90 països diferents que van assistir a l’esdeveniment.
“Monegros 2025 ha estat una edició que respira present i futur alhora. Hem apostat per nous formats, nous talents i nous públics. El que s’ha viscut al desert no es pot replicar en cap altre lloc”, va assenyalar Juan Arnau Jr, un dels organitzadors de l’esdeveniment al capdavant d’Elrow.
“Això d’aquest any ha estat profundament emocionant. Veure Indira tancar el festival, envoltada d’un mar de gent entregada després de 22 hores sense parar, ens va recordar per què ho fem. No només és música, és llegat, és evolució”, va assegurar Cruz Arnau, cofundadora del festival.
“El cartell d’aquest any reflecteix el que és Monegros: una visió radicalment lliure de la música electrònica”, va afegir Víctor de la Serna, director musical del festival.
La producció del festival va mobilitzar més de 4.000 professionals, entre els quals 1.200 cambrers, a més de personal de seguretat, sanitari i de neteja, tècnics i conductors. La mobilitat de l’esdeveniment va incloure la circulació de més de 14.000 vehicles particulars i de 275 autocars.
Els tradicionals espais van créixer aquest any amb dos novetats: el Duna Stage by Brunch Electronik, amb una selecció de house i techno en un entorn íntim, i l’Unreal, una espècie de temple amb vocació distòpica per a l’escena europe.