Aragó critica que el MNAC no ha entregat la documentació de les obres i el museu replica que la lliurarà al jutjat
Els tècnics de l'executiu aragonès continuen aquest dimarts els seus treballs a la sala 16 de l'equipament
El govern d'Aragó ha lamentat que el MNAC no ha facilitat la informació requerida sobre les pintures murals i profanes i han afegit que s’havia demanat la presa de mostres de les pintures i que aquesta "ha estat denegada, indicant que s’haurà de sol·licitar a través del jutjat". Fonts del MNAC han dit a l'ACN la documentació la lliuraran en seu judicial i ha negat que s'hagi denegat la presa de mostres, sinó que ho han comunicat a la jutgessa. Els tècnics del govern d’Aragó continuen els seus treballs des de les nou del matí a la sala 16 del MNAC, on es troben les pintures murals de la sala capitular del Monestir de Sixena.
Aquest dilluns van acabar els treballs a la sala 17, la de les pintures profanes, de manera que aquesta sala avui està oberta al públic. També aquest dilluns van estar prenent imatges amb un escàner de mà, escanejant l’estructura interior per conèixer els sistemes d’ancoratge de les pintures murals, i prenent dades, s'ha explicat des de l'Aragó. Tot i que aquestes imatges són de baixa resolució, permeten mesurar tota l’estructura dels bastidors interiors, han detallat.
En un comunicat, l'executiu aragonès ha manifestat que "el treball s’està desenvolupant amb normalitat". L'arribada aquest dimarts dels tècnics al museu s’ha produït per la porta d’entrada habitual al centre, on han conversat amb la cap de Restauració i Conservació del MNAC, Carme Ramells. Aquest dimarts continuaran amb l’escanejat i la fotogrametria de les murals. L’escanejat permet obtenir la geometria, les mesures i la textura de les obres, mentre que la fotogrametria aporta informació sobre el color real. La fotogrametria és un procés lent. L’han realitzat ja al parament sud i ara es troben fent-la a l’segon arc, tot això amb la sala tancada al públic i buida de contingut expositiu.
D’altra banda, l'executiu aragonès ha lamentat que el MNAC encara no ha facilitat la informació requerida sobre les pintures murals i profanes des de la seva arribada al MNAC fins a l’actualitat. A més, s’havia demanat la presa de mostres de les pintures i ha estat denegada, indicant que s’haurà de sol·licitar a través del jutjat.
MNAC
Fonts del MNAC han explicat a l'ACN que la documentació la lliuraran en seu judicial i han negat que s'hagi denegat la presa de mostres, sinó que ho han comunicat a la jutgessa. "Tot ho farem a través de la jutgessa".
Jorge Azcón
El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha agraït, en una roda de premsa de balanç de l'any, "el magnífic treball i la professionalitat" dels tècnics aragonesos que estan treballant al MNAC. "La col·laboració que va prometre la Generalitat no es compleix", ha lamentat. En aquest sentit, ha criticat "l'ànim constructiu i de col·laboració" del govern d'Aragó i dels seus treballadors es troba amb "resistències incomprensibles".