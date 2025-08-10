INICIATIVES
Fotografies per no oblidar l’incendi de Torrefeta
L’exposició es va presentar ahir al nucli de Granollers de Segarra. Concert solidari el proper dia 21 a l’Itinera
Una exposició amb una vintena de fotografies mostra la magnitud de l’incendi de Torrefeta i Florejacs del passat 1 de juliol. El foc va calcinar unes 6.000 hectàrees de les comarques de la Segarra, la Noguera i l’Urgell i hi van morir dos persones. La mostra es va presentar ahir al nucli de Granollers de Segarra i després es podrà visitar a l’ajuntament de Torrefeta i Florejacs. Les imatges també s’exposaran en un concert solidari del Festival Itinera el proper 21 d’agost per recaptar fons per als micropobles afectats pel foc.
Joan Graells, veí del poble, va explicar que “hem organitzat aquesta exposició per no oblidar el que va succeir i fixar els mitjans perquè no torni a passar”. Va assenyalar que primer van recollir 250 fotografies i en van elegir 23, entre les quals imatges de les periodistes de SEGRE Laia Pedrós i Carmina Marsiñach, que “mostren la virulència del foc i tot el terreny afectat”.
Per la seua part, Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi, va assenyalar que l’objectiu és “no només recuperar-nos de l’incendi, sinó que no es torni a repetir” i va reivindicar la necessitat de continuar treballant en prevenció. A l’acte van assistir els alcaldes dels municipis afectats, veïns i membres dels Bombers i ADF.