AUDIOVISUAL
Documental de premi per visibilitzar la síndrome de Sudeck
Amb la jove lleidatana Estel Agost, que explica el seu dia a dia amb la malaltia
Aitana Alcaraz i Sol Puchades són dos estudiants de l’institut Pau Vila de Sabadell que han fet un documental per explicar la realitat que suposa viure amb la síndrome de Sudeck, una malaltia de difícil diagnòstic i complicat tractament que causa dolor intens i incapacitant, que afecta sobretot les extremitats. Per a això, han comptat amb la jove lleidatana Estel Agost, a qui van diagnosticar aquesta patologia quan tenia 17 anys. Una obra essencial per donar visibilitat i intentar aconseguir més investigació que doni llum als pacients. De fet, el documental Sudeck, el cajón de sastre médico, va guanyar el primer premi de la categoria de Biociències de la 22 edició del Premi Argó, que organitza la Universitat Autònoma de Barcelona. El pròxim pas és publicar-lo el setembre a través de la plataforma YouTube.
Segons va explicar ahir Agost a SEGRE, van contactar amb ella a través d’Instagram i li van proposar d’explicar la seua història. El documental forma part del treball d’investigació de Batxillerat. “Donem dos visions: la meua, el que suposa conviure encara amb la malaltia, i la d’Aitana, que l’ha superat. També hi apareixen les nostres famílies perquè expliquen els efectes que té en el nostre entorn”, va afegir. “Van venir a Lleida el juliol de l’any passat per gravar la meua part”, va relatar. Aquesta jove defensa que és molt important la difusió d’aquest documental “per tenir una referència del que suposa aquesta patologia, de la qual encara es desconeixen molts aspectes, i per poder explicar el meu dia a dia amb un dolor constant, per la qual cosa estic en cadira de rodes”. En l’audiovisual també partica el neuròleg Jordi Montero, de Barcelona, un dels especialistes en síndrome de Sudeck. “Falten més metges que facin alguna cosa per tractar el dolor crònic i que aquests tractaments no només es focalitzin en gent gran, ja que també afecta els joves”, va reivindicar.