FESTIVALS
Emma Stone brilla al festival de cine de Venècia
El Festival de Venècia va acollir ahir les primeres presentacions i projeccions de la 82a edició. L’actriu nord-americana Emma Stone va brillar en la presentació ahir d’una de les pel·lícules més esperades, Bugonia, que competeix al festival i juga amb la idea de si existeixen els extraterrestres, una cosa en la qual l’actriu principal va ser molt clara. “Ho reconec i ho dic: crec en els extraterrestres”, va assegurar Stone, entre rialles. La jornada també va incloure la presentació de la pel·lícula Jay Kelly, una altra de les favorites. Es tracta de la història fictícia d’una estrella de Hollywood interpretada per George Clooney, que es va perdre la presentació a la Mostra a l’estar afectat per sinusitis greu.