CINE
Guillermo del Toro presenta el seu ‘Frankenstein’ a Venècia
La catifa roja del Festival de Venècia va continuar protagonitzant ahir l’actualitat del cine. El cineasta mexicà Guillermo del Toro va presentar ahir la seua versió de Frankenstein, la novel·la gòtica de Mary Shelley, per a la qual va escollir Jacob Elordi com a protagonista de la criatura literària i Oscar Isaac com a Victor Frankenstein. “Tot el que he fet ha estat un aprenentatge per a aquesta pel·lícula”, va afirmar somrient el cineasta.“Ara estic en depressió postpart”, va afegir. D’altra banda, més de 5.000 persones es van manifestar ahir en una marxa en suport del poble palestí durant el festival.