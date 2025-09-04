CINE
Carla Simón, preseleccionada per als Oscars
Romería, la nova pel·lícula de la cineasta Carla Simón arriba als cines demà i ja acumula un altre reconeixement: l’Acadèmia de Cine a Espanya va anunciar ahir que és una de les tres pel·lícules espanyoles preseleccionades per presentar-la a competir per l’Oscar a la millor pel·lícula internacional juntament amb de Sîrat, d’Óliver Laxe, i Sorda, l’òpera prima d’Eva Libertad. L’acadèmia de cine anunciarà el 17 de setembre el títol de la cinta que representarà Espanya en la 98 edició dels premis de l’Acadèmia de Hollywood. A Romería, el tercer llargmetratge de Carla Simón, la catalana continua explorant les relacions familiars inspirant-se aquesta vegada en els orígens de la seua família biològica paterna, i tanca la trilogia personal que va iniciar amb Estiu 1993 i Alcarràs.
D’altra banda, a Venècia es va presentar ahir la pel·lícula La voz de Hind Rajib, sobre el drama a Gaza, una de les més esperades de la 82 edició del festival. Aquesta barreja entre ficció i realitat de la directora Kaouther Ben Hania conta la història de Hind, una nena de sis anys que va ser assassinada per l’Exèrcit israelià mentre demanava ajuda a la Mitja Luna Roja palestina.
Una altra estrena ahir va ser Duse, amb Valeria Bruni Tedeschi en el paper protagonista de la biografia d’Eleonora Duse, una de les actrius de teatre italianes més populars de tots els temps. Després de crear-se el mite, el llegat de Duse va quedar en dubte quan Benito Mussolini, nouvingut al poder, es va guanyar el seu favor a canvi d’una pensió mensual i la desaparició de tots els seus deutes.
Entre les pel·lícules que no entren en la competicó del festival val a destacar que ahir es va presentar In the hand of Dante, una història que es desenvolupa en el present, amb salts a l’època en què Dante va crear una de les obres essencials de la història de la literatura: La Divina Comèdia.