Reforç policial i sanitari per a una FiraTàrrega segura
Preveu més patrulles, serveis d’emergència ampliats i punts lila
Tàrrega mobilitzarà un ampli dispositiu policial i sanitari en la 45 edició de FiraTàrrega. Així es va explicar en la reunió de seguretat específica del certamen, que va tenir lloc ahir per coordinar el reforç policial, sanitari i preventiu previst de l’11 al 14 de setembre. L’objectiu és garantir que la ciutat, que multiplica la població amb fins a 82.000 visites diàries, visqui quatre jornades amb la màxima seguretat i tranquil·litat. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va explicar que es tracta del mateix reforç d’efectius que s’ha fet en anteriors edicions. “Malgrat que la ciutat quintuplica la seua població durant FiraTàrrega, el nombre d’incidents dels últims anys ha estat similar al d’un cap de setmana normal”, va destacar.
D’una banda, es reforçarà la presència policial, integrada per la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i seguretat privada. La Policia Local desplegarà tres patrulles de dia i dos de nit –que divendres i dissabte seran tres– davant de la gran afluència de públic. Els Mossos, amb 64 patrulles entre la fira i la resta de la comarca, també disposaran d’unitats de paisà, furgonetes ARRO i una oficina mòbil de denúncies al Pati. Així mateix, reforçaran els controls als accessos i la vigilància als espais escènics.
Quant a l’atenció sanitària i emergències, el CAP afegirà un equip mèdic i d’infermeria extra les nits de divendres i dissabte, de manera que n’hi haurà tres. El servei d’ambulàncies incorporarà una unitat addicional dijous i diumenge i dos divendres i dissabte. Els Bombers doblaran efectius i donaran cobertura a l’espectacle inaugural que finalitzarà amb foc. Per la seua part, Protecció Civil facilitarà 2.000 braçalets fluorescents identificatius per a menors, que es repartiran al punt d’informació del certamen. Cada escenari comptarà amb un pla d’autoprotecció amb les sortides d’emergència senyalitzades dissenyat per l’àrea d’Urbanisme del consistori.
Punts lila
La regidoria de Feminismes impulsarà un dispositiu específic de punts lila. N’hi haurà un de fix a la plaça de les Nacions, un d’itinerant de dia, un altre a partir de mitjanit, i divendres i dissabte a la nit un segon de fix al Reguer.
Segons l’alcaldessa, això equivaldria a unes 100.000 persones cada dia a la ciutat, una xifra que mostra la dimensió i la capacitat d’atracció de l’esdeveniment, si tenim en compte també els 19.000 habitants de Tàrrega i els menors.
Així mateix, la trobada d’ahir va comptar amb la presència del director dels serveis territorials d’Interior a Lleida, Josep Ramon Ibarz; el director general de Policies Locals d’Interior, Daniel Limones, i el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín.
Tots van remarcar la importància de la prevenció i la col·laboració entre les administracions per garantir, novament, una fira segura i tranquil·la.
Uns 82.000 visitants diaris en l’edició de FiraTàrrega 2024
Segons un estudi elaborat per Telefónica l’any passat, FiraTàrrega 2024 va rebre 82.000 visites diàries durant els quatre dies, sense comptar els menors d’edat ni la població local.