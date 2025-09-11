MÚSICA
El Paupaterres omple Cal Trepat amb el concert solidari pel temporal
Amb Els Pets com a cap de cartell
El Paupaterres de Tàrrega va tornar ahir a bategar amb més força que mai en una de les nits més emotives de la seua trajectòria musical. El que al juliol va ser tristesa i incertesa per la suspensió de la jornada més multitudinària d’aquest 2025 a causa del temporal d’aigua i vent, ahir a la nit es va convertir a Cal Trepat en un gran gest col·lectiu de suport al festival a través d’un concert solidari que va reunir artistes i públic amb un mateix objectiu: contribuir a pagar les pèrdues i així poder garantir-ne la continuïtat. L’associació Paupaterres, organitzadora del festival, preveia l’assistència d’unes 4.000 persones.
Els Pets, en plena celebració dels 40 anys de carrera, van encapçalar el cartell musical i estava previst que actuessin a partir de mitjanit oferint un repàs als temes més emblemàtics dels seus discos més icònics. Van completar el programa Ginestà i Tropical Mystic, grups que també havien d’haver pujat a l’escenari el passat 12 de juliol, així com Mateu Bru, que ja va actuar al PaupaJove i que es va oferir a actuar de forma gratuïta per a l’ocasió.
El concert, acompanyat de foodtrucks i parades de marxandatge, va comptar amb una notable resposta del públic. Durant gairebé dos hores es van poder veure llargues cues a l’entrada. Val a destacar que unes 3.000 persones no van reclamar l’import de les entrades de la jornada suspesa al juliol, que ahir podien utilitzar, mentre que 1.500 persones van adquirir l’entrada per al concert d’ahir a la nit.
Al seu torn, l’associació Paupaterres va agrair el suport rebut i va informar que diverses empreses i comerços també han ofert de forma altruista els seus serveis.