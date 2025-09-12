Huracà sonor a FiraTàrrega
Un espectacle itinerant de gran format que connecta amb el territori obre la 45 edició de la fira
Uns 350 voluntaris de diferents col·lectius prenen la ciutat amb una sorollosa processó
Caòtic. Aquesta és la paraula que millor descriu l’espectacle inaugural de Fira- Tàrrega 2025, una proposta itinerant de gran format amb la participació de 350 voluntaris que ahir a la nit va sacsejar la capital de l’Urgell durant més d’una hora com si es tractés d’un huracà sonor i visual. L’espectacle Interferència 03, de Teatres de Campanya i Marc Salicrú, va inaugurar oficialment la 45 edició de la fira de les arts escèniques de carrer. Es tracta d’una coproducció entre FiraTàrrega, a través del programa Suport a la Creació, el festival Grec, la Mercè Arts de Carrer i Bonvehí Arts, en la qual el seu creador va fer una clara referència al leitmotiv de la present edició, Connectar. Així, la proposta va connectar amb el territori i el seu patrimoni, tant físic com immaterial. En aquest sentit, en la sorollosa processó que va prendre la ciutat no va faltar, per exemple, una reproducció d’Indíbil, el ninot de formigó característic de l’autovia A-2 a Sidamon.
Així mateix, els diferents passos van sortir de l’interior de l’església de Santa Maria de l’Alba, a la plaça Major, al so de l’himne de la Verge de l’Alba, copatrona de la ciutat; per acomiadar el nombrós públic a l’Hort del Barceloní es va interpretar en directe L’Eixida i durant el recorregut es va escoltar la sardana La Santa Espina. Pirotècnia i una foguera van ser els protagonistes de l’esclat final d’aquest espectacle l’únic objectiu del qual era celebrar i compartir utilitzant la ciutat com una partitura. Com si es tractés d’una processó exquisidament orquestrada dins d’un autèntic caos, diferents col·lectius van desfilar des de la plaça Major fins a l’Hort del Barceloní passant pel carrer Agoders, el Pati i el carrer Joan Maragall.
Entre els participants van estar presents integrants de lesescoles de música de Tàrrega i les Borges Blanques, els conservatoris de Cervera i Lleida, les corals Mestre Güell i Ramon Carnicer, l’Orfeó Nova Tàrrega, Ondara Gospel, la Banda Municipal de Bellpuig, l’Esbart Albada, Cruma, els Diables BAT i la Fal·lera Gegantera, així com la brigada municipal de Tàrrega, els Bombers de la Generalitat, la Policia Local i Alsa amb un bus elèctric, entre altres. Els voluntaris eren fàcilment identificables perquè portaven una armilla reflectora com si treballessin a l’obra. Una proposta diferent i atrevida que no va deixar indiferent el nombrós públic que va seguir l’itinerari de més d’un quilòmetre de longitud. Des de l’organització van destacar que feia anys que no es veia una primera jornada de FiraTàrrega tan multitudinària, fet que en part van atribuir que ahir va coincidir amb el festiu de la Diada i també a la nova aposta de concentrar el certamen en el centre de la ciutat. Durant tot el dia, sobretot a la tarda, les places Major, de les Nacions Sense Estat i del Carme estaven atapeïdes de visitants. Ahir a les 20.00 hores, Fira- Tàrrega tenia un 62,5% d’ocupació en els espectacles de pagament amb un total de 12.174 localitats ocupades, entre les quals havia esgotat 28 funcions, i sis espectacles van penjar el cartell de sold out. Per avui divendres, FiraTàrrega ha programat 53 funcions entre les 10 del matí i fins ben entrada la matinada.
El certamen és “el mercat teatral estratègic per excel·lència”
La inauguració institucional va subratllar el paper clau de FiraTàrrega tant a nivell internacional com en l’àmbit local. El director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Edgar García, ho va definir com “el mercat estratègic per excel·lència”, assegurant que el certamen teatral és “el primer pas d’una cadena de contractació indispensable perquè els espectacles arribin al públic i la ciutadania pugui disfrutar de l’expressió cultural”. El president de la Diputació, Joan Talarn, va recordar que l’any passat la institució va engegar el programa Lleida Escena i va defensar que “tots els pobles, per petits que siguin, han de poder conèixer obres per poder programar-les”. Per la seua part, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va destacar que “un any més omplim els carrers i places, i donem sortida a compres i contractacions que durant la temporada es podran veure a tot arreu”. Pijuan va celebrar que la fira “torna als orígens”, amb la concentració en el centre i la recuperació de l’espectacle inaugural.
‘Lleida Escena’ connecta
Desenes d’agents del territori vinculats a les arts escèniques es van reunir ahir en la segona edició de Lleida Escena, en el marc de FiraTàrrega, per establir complicitats i veure com poden treballar conjuntament. El director de l’IEI, Andreu Vàzquez, va afirmar que “Lleida Escena pretén connectar els diferents agents culturals” i va destacar que el seu objectiu és “garantir l’accés a la cultura a tot el territori perquè és un servei essencial i un pilar de la lluita contra la despoblació”.
Per la seua part, Margarida Troguet, coordinadora de Lleida Escena, va explicar que en la trobada els participants van debatre sobre dificultats i avantatges del sector.