CINE
Dia d’estrena a Gerri de la Sal
Èxit de públic en la inauguració al Reial Alfolí de la segona edició del Tabaca Film Fest. Projecció fins demà de 49 curts ‘mitològics’
L’edifici del Reial Alfolí de Gerri de la Sal va viure dijous a la tarda una estrena de cine, amb photocall i catifa roja inclosa. Desenes de persones no es van perdre la inauguració de la segona edició del Tabaca Film Fest, el festival de cine mitològic del Pirineu, que va arrancar amb una vetllada presentada per un autèntic personatge pallarès, l’Esperanceta de Casa Gassia de l’Ecomuseu d’Àneu. La nau central superior del Reial Alfolí es va transformar en una sala de cine per disfrutar de les primeres projeccions del total de 49 curtmetratges seleccionats pel certamen que podran visionar-se fins demà diumenge.
L’acte va comptar amb la presència de les directores d’aquest esdeveniment, Ivana Miño, Gisela Arnao i Laia Gabriel, amb l’alcaldessa de Baix Pallars, Anna Sentinella, així com d’altres primers edils del Pallars Sobirà, com el de Sort, Baldo Farré, i el de Llavorsí, Josep Vidal, que van mostrar el seu suport a aquesta nova etapa del festival, a l’estrenar-se l’any passat a la Vall de Cardós.
La primera jornada va incloure una mostra dels primers fruits del projecte Mite, càmera i acció, que recopila llegendes a partir de la memòria oral dels més grans del Pallars, així com un homenatge a l’actriu Verónica Echegui (que va morir el mes passat als 42 anys), amb la projecció del seu curtmetratge Tótem Loba, premiat amb un Goya el 2022.
Avui dissabte, a partir de les 22.00 hores, se celebrarà la gala de lliurament de premis (un total de 3.000 euros entre diversos guardons), amb sorpreses, regals i música en directe de Carla Mateo. L’entrada costa 3 euros, amb reserva a tabacafilmfest.com.