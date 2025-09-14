Suspesa l’última etapa per les protestes propalestines en el centre de Madrid
L’organització de la Volta Ciclista a Espanya 2025 ha donat per cancel·lada aquest diumenge la seua 21a i última etapa per les protestes propalestines durant el recorregut previst pel centre de Madrid.
No en va, agents antiavalots de Madrid han realitzat càrregues policials davant del llançament de tanques de contenció i botelles a la meta de l’etapa final al seu pas per la capital. A la zona del Paseo del Prado mirant cap a l’estació d’Atocha, ha augmentat la tensió mentre l'escamot de la Volta intentava entrar a la ciutat.
Manifestants han envaït diverses zones del recorregut de l’etapa final de La Vuelta a causa de les protestes propalestines, protagonitzant així els primers incidents.
L’organització de La Vuelta havia anunciat entorn de les 17.30 hores, una hora abans de l’ocupació del recorregut després de passar els ciclistes pel Temple de Debod, un canvi de recorregut en l’etapa i que no havia estat comunicat prèviament, modificant l’entrada a Madrid.
En concret, s’havia evitat el pas pel centre d’Alcobendas i els ciclistes havien anat per una variant. Molts manifestants propalestins ja havien ocupat el recorregut en diversos punts i la Policia havia hagut de carregar contra ells.
La Volta anava a concloure aquest diumenge a Madrid una 90a edició marcada per les protestes en suport del poble palestí i contra el "genocidi" en Gaza davant de la presència de l’equip Israel-Premier Tech, uns actes de denúncia que s’han saldat amb una vintena de detinguts per desordres públics en les etapes prèvies.