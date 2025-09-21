RESTAURACIÓ
L’orgue de la Seu renaix al cap de dos anys de silenci
Ahir es va beneir l’instrument de la Catedral de Santa Maria
Després de dos anys d’una minuciosa restauració, l’orgue de la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell va tornar a omplir ahir de música el temple. Construït l’any 1919 per Lope de Alberdi Rekalde, l’organista Miquel González, professor del Conservatori Professional i Municipal de Música de Lleida i organista de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, va oferir un concert impecable en una Catedral plena de veïns i autoritats locals i del Principat d’Andorra.
L’orgue centenari, un dels pocs instruments en els quals es pot interpretar amb propietat el repertori dels músics romàntics, va ser beneït prèviament per Josep-Lluís Serrano, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, en un acte litúrgic acompanyat de les notes musicals del nou orgue.
L’instrument consta d’un total de 1.700 tubs i 24 registres i té la capacitat d’imitar tots els instruments d’una orquestra. Va ser construït amb les últimes innovacions tècniques del moment, entre les quals destaca la instal·lació d’un motor elèctric.
Les obres, que van començar l’abril del 2023, han inclòs una neteja integral de l’interior, la restauració de la maquinària i la recuperació de la consola amb materials fidels als originals.