LLENGUA
Homenatge a Candel a l’IEI en un cicle sobre integració cultural
L’escriptor i periodista Genís Sinca, autor de la biografia Candel (Comanegra), va protagonitzar ahir a l’IEI una jornada sobre integració cultural a Catalunya sota el títol Paco Candel, els altres catalans, en plena commemoració del centenari del naixement d’aquest escriptor i figura clau en la reflexió sobre la identitat catalana i la diversitat cultural, mort el 2007. Sinca va conversar amb l’escriptora, politòloga i doctora en Sociología Mariona Lladonosa.