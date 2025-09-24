PAERIA
Jornada sobre desgravació fiscal per al sector cultural de Lleida
Més d’una quarantena de persones representants d’entitats i empreses culturals de Lleida, i d’altres sectors com la gestió i administració, l’audiovisual i el transport, van assistir ahir a la Llotja de Lleida a una jornada impulsada per la Paeria sobre desgravació fiscal en l’àmbit cultural. Dos especialistes i un inspector de l’Agència Tributària van explicar com les empreses lleidatanes poden beneficiar-se de deduccions amb fórmules com el crèdit fiscal.