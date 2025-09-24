TEATRE
La Mercantil de Balaguer, amb Rosa Renom i Lluís Soler
En la nova temporada de tardor, amb deu cites escèniques i un festival de curts
Dos figures de l’escena teatral catalana, Rosa Renom i Lluís Soler, formaran part del cartell d’espectacles de la nova temporada de tardor de La Mercantil de Balaguer, la cinquena ja d’aquesta nova sala privada de la capital de la Noguera. La programació inclourà una desena de propostes d’arts escèniques i culminarà al desembre amb la quarta edició del festival de curtmetratges La Mercantil en Off.
El nou curs arrancarà el dissabte 4 d’octubre amb un plat fort, La majordoma, una obra excelsa del teatre català contemporani, escrita i dirigida per Josep M. Miró, que donarà l’oportunitat al públic de disfrutar de prop amb la interpretació magistral de Rosa Renom en una peça que aposta pel teatre essencial.
La segona cita del cartell, el 19 d’octubre, serà musical amb un concert de jazz i blues amb el saxofonista Jesse Davis al capdavant d’un quartet. El 9 de novembre, en plena festa major de Balaguer, arribarà el muntatge Impossible, una obra amb Lluís Soler al capdavant, protagonitzant un diàleg tens, viu i emocionant que formula a l’espectador el dilema de si és possible jutjar imparcialment un enemic. A més de les marionetes de Babau, per al públic familiar (10 de novembre), La Mercantil acollirà al novembre l’actuació de quatre companyies novelles en el marc de la beca Estrena’t al territori, una iniciativa que la sala de Balaguer impulsa juntament amb la Sala Trono de Tarragona, La Planeta de Girona, Teatre de l’Aurora d’Igualada i Teatre Nu de Barcelona. Així, a Balaguer actuaran del 13 al 16 de novembre les companyies La Desesperada (Nosaltres, mortals), Petit Vermel (Che fai tu, luna, in ciel), Theatrum Mundi (Un paradís a la frontera) i Application Rejected (Hora Bruixa).
Completaran el cartell el 6 de desembre la comèdia Dopaland, de Sala Fènix de Barcelona, crítica amb la precarietat laboral, i el dia 21 amb El gran Manicomi, una proposta d’Estudi Zero que fusiona teatre, música i expressió corporal, basada en la poesia de la mallorquina Antonina Canyelles.
El festival de curtmetratges La Mercantil en Off tancarà la temporada de tardor el 26 de desembre, en una gala amb la projecció dels curts seleccionats, la votació del públic i l’entrega de premis. Per a més informació i entrades, podeu visitar el lloc web salamercantil.cat, amb descomptes del 20% fins al 30 de setembre.