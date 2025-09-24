FESTIVAL
Musiquem Lleida!, amb dotze concerts
Del 3 al 5 d’octubre, en set espais de la ciutat en l’edició número vint del certamen. Un aniversari “agredolç” per la falta de pressupost per poder créixer en artistes i actuacions
El festival Musiquem Lleida! arribarà del 3 al 5 d’octubre a l’edició número 20 i ho celebrarà amb un cartell de 12 concerts repartits per set espais a l’aire lliure i d’interior de la ciutat. Onze formacions seleccionades d’entre més d’un centenar de propostes integraran una programació que, com és habitual cada any, culminarà amb un concert de la Coral Shalom en una producció musical expressament preparada per a l’ocasió i que, aquest any, comptarà amb l’acompanyament del Cor Cererols de música antiga i contemporània.
La directora del festival i ànima de la Coral Shalom, Maria Carme Valls, va qualificar l’aniversari del Musiquem Lleida! d’“agredolç”, satisfeta d’una banda per poder “escampar la música per tota la ciutat”, però lamentant de l’altra no poder comptar amb més artistes, grups i concerts en la programació “perquè no ens arriba amb l’actual pressupost”, que ascendeix a entorn dels 45.000 euros.
En l’acte de presentació a l’Auditori Enric Granados, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, va afirmar en aquest sentit que “una de les propostes de l’equip de govern de la Paeria per als pròxims pressupostos serà ampliar la línia de subvencions per poder donar resposta, per exemple, a esdeveniments com el Musiquem Lleida!”.
De fet, la presidenta de la Coral Shalom, Teresa Coca, va destacar els més de cinquanta voluntaris que ajuden en l’organització i logística dels concerts i va animar a inscriure’s més gent per col·laborar. La presentació del certamen va comptar també amb una doble actuació del pianista Enric Prió, que va interpretar dos peces de Granados i Viñes.
En clau musical, el festival oferirà com sempre un còctel variat d’estils, des de repertoris clàssics i contemporanis fins a cant coral i polifònic, folklore mediterrani i llatinoamericà, música de cambra, jazz fusió i bluegrass i folk nord-americà, entre d’altres, amb concerts a les places Paeria i Ricard Viñes, el pati de l’IEI, la Universitat de Lleida, el Museu de Lleida, la Seu Vella i l’Auditori.