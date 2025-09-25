PATRIMONI
“Genocidi cultural” a la Franja
Critiquen la “construcció d’un relat en què la salvació de l’art s’ha convertit en espoli”. Debat al Museu Morera sobre el litigi i Sixena
La historiadora de l’art i exconservadora del Museu de Lleida Carmen Berlabé va criticar ahir “la construcció d’un relat” des d’Aragó, en el qual s’ha passat de “la salvació de l’art a l’espoli, tant en el cas del bisbe Messeguer amb les obres del Museu Diocesà, com en les de Sixena que va adquirir la Generalitat o, com veiem ara, amb les pintures que va salvar Gudiol a l’inici de la Guerra Civil i que conserva el MNAC”.
Berlabé va ser una de les participants al Museu Morera de Lleida en la segona jornada sobre el litigi de l’art i el cas de Sixena organitzada per Òmnium-Lleida i l’ANC. En un debat moderat per l’historiador de l’art, professor de la UdL i també exconservador del Museu de Lleida Albert Velasco, també va alçar la veu durament l’historiador de l’art Francesc Fité sobre un litigi que s’emmarca en “un genocidi cultural, en el qual proven d’esborrar qualsevol empremta catalana de la Franja, i si poden també ho faran amb la llengua”.
En una sala d’actes a vessar, amb més d’un centenar de persones, Berlabé va resumir amb dos paraules clau els antecedents d’un litigi de l’art que es remunta a més de tres dècades: “La segregació del bisbat de Lleida va ser el detonant, potser si s’hagués impedit no hauríem arribat on estem ara; i la salvació de l’art i no espoli com insisteixen des d’Aragó.”
Sobre l’actual reclamació de les pintures murals de Sixena al MNAC, Velasco va lamentar “l’abandó de funcions del ministeri de Cultura com a patró del mateix museu barceloní, que contrasta amb els impediments al trasllat d’obres reclamades com la Dama d’Elx o el Guernica de Picasso”. Berlabé també va criticar l’actuació de la Generalitat, tant ara amb el MNAC com en el cas de l’art de la Franja, que “vam haver d’empaquetar i enviar a Barbastre més sols que la una, sense que el Govern de Pere Aragonès digués ni piu”.
D’altra banda, el president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, va afirmar ahir que les pintures de Sixena “s’han de retornar ja” i va criticar el president Salvador Illa: “Em va assegurar que acatarien la sentència judicial i que col·laborarien”, però estan posant “totes les traves possibles”.