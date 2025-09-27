CINE
Sant Sebastià distingeix l’actriu Jennifer Lawrence
Premi Donostia, un dia abans de la clausura del festival. Alerta que “la llibertat d’expressió està sota atac” als EUA
L’actriu nord-americana Jennifer Lawrence va rebre ahir el Premi Donostia del Festival de Sant Sebastià de mans del cineasta i president del jurat de l’actual edició J.A. Bayona. La protagonista de pel·lícules com La part positiva de les coses, que li va valer l’Oscar el 2012, La gran estafa americana, No miris amunt!, Joy i la trilogia Els jocs de la fam és la persona més jove, amb 35 anys, a rebre aquesta distinció del certamen internacional donostiarra, que avui celebrarà la gala final d’entrega de premis. Lawrence va assegurar que “és un honor” compartir guardó amb “la incomparable” Meryl Streep o “el llegendari” Pedro Almodóvar. Abans de l’entrega del premi –acte que va precedir la projecció de la seua nova pel·lícula, Die my love (Mata’m, amor)–, l’actriu no va evitar criticar qüestions d’actualitat com la llibertat d’expressió, que “està sota atac” als Estats Units, també en el món del cine, on “ens adonem que tots estem connectats i necessitem empatia i llibertat”.
Així mateix, es va declarar “terroritzada” davant de la situació a Gaza, on segons el seu parer està ocorrent un “genocidi”. “Tant de bo hi hagués alguna cosa que pogués dir o fer per arreglar aquesta horrible situació, que em trenca el cor. Quan ignores el que ocorre en un costat del món no tardarà a arribar a la teua part”, va afegir.